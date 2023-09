Norge IDAG

Tempelplassen i Jerusalems Gamleby. Muslimer samlet ved moskeene på Tempelplassen under ramadan i april 2023. Israel blir rammet av kraftige jordskjelv hver 100. år. Det forrige skjelvet i 1927 forårsaket massive strukturelle ødeleggelser på Tempelplassen. Foto: AP Photo/Mahmoud Illean/NTB.

Eksperter:

Stort jordskjelv kan ramme Israel når som helst

Det er ikke et spørsmål om et kraftig og ødeleggende jordskjelv snart vil ramme Israel, kun et spørsmål om når det vil inntreffe, advarer israelske eksperter og kritiserer myndighetene for å ikke prioritere beredskapen.