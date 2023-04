Norge IDAG

Martin Gellein blir ny assisterende redaktør i Norge IDAG. Foto: Facebook

Martin Gellein blir ny assisterende redaktør

1. april ble det kjent at Martin Gellein sa opp sin stilling som nyhetsredaktør i IKAJ. Nå er det klart at han blir ny assisterende redaktør i Norge IDAG etter sommeren. Sjefredaktør Trine Overå Hansen sier hun er svært glad for å få en slik kapasitet med på laget.