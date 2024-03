Norge IDAG

Forsvarer Marius Dietrichson mener Etterretningstjenestens kontakt med en kvinne som påtalemyndigheten setter i sammenheng med Matapour, kan ha påvirket utfallet av 25. juni-hendelsene. Foto: Lise Åserud / NTB

Matapours forsvarer frykter E-tjenesten gjorde Norge mer utrygt

Zaniar Matapours forsvarer tror utfallet av 25. juni kunne blitt et annet, hadde det ikke vært for agenten som utga seg for å være framstående IS-representant.