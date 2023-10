Norge IDAG

Matsvindel avslørt av Europol

Under jakten på produkter i butikkhyllene, tenker man kanskje at maten er ferdig jaktet, melet ferdig silt, saften ferdigblandet, honningen ferdig høstet og framstilt, olivenoljen ferdig-prosessert og brødet ferdigbakt. I sin faktiske pakning tenker man at slikt er avklart. Trygt og godt. Vi tenker ikke på at noen lever av å svindle andre i matveien. Ei heller på de som jobber med å avsløre mat-skurkene. Under Europols årlige matkontroll «Opson XII» 10. oktober, tok mattilsynet 15 prøver av fersk og frossen tunfisk og fant et avvik, ifølge NTB.