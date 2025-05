Norge IDAG

BØNN OG REFORMASJON: Alv Magnus og Finn Jarle Sæle i bønn for vekkelse og samfunnsreformasjon som på Hans Nielsen Hauges tid. Foto: Nils Bakke

Alv Magnus på Norge IDAGs generalforsamling:

– Med Hauge våknet folkeånden i Norge

Bunnivå-landet Norge fikk et løft ved kristningen på Moster, ved Olav den hellige, for 1000 år siden. Neste løft 800 år senere var ved en enkel desillusjonert bondesønn på 25 år, Hans Nielsen Hauge, som ble fylt av Guds ånd og revolusjonerte samfunnet nedenfra på åtte år. Historikeren Karsten Alnæs hevder disse to mennene var de som stod for et forandret Norge.