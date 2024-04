Norge IDAG

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland (foran) sto overfor en vanskelig oppgave da frontfagsoppgjøret havnet på hans bord onsdag. Midnatt natt til søndag går fristen ut for Fellesforbundet-leder Jørn Eggum (midten) og fungerende direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri ut. Foto: Javad Parsa / NTB

Riksmekleren:

Meklingen i frontfaget vil trolig gå på overtid

Det ligger an til at meklingen i frontfaget vil gå over fristen ved midnatt. Riksmekler Mats W. Ruland er forberedt på tøffe tak utover kvelden.