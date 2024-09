Norge IDAG

Det er store psykiske fordeler av å gå regelmessig i kirken, viser en ny amerikansk studie. Foto: Ill.foto: iStock

Ny studie:

Å gå i kirken regelmessig gir store psykiske fordeler

Troende som bare går i kirken noen få ganger i året, må gå oftere om de vil ha et følelsesmessig løft som vil vare, ifølge funnene i en fersk studie publisert i Journal for the Scientific Study of Religion.