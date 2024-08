Norge IDAG

– Jeg håper virkelig at det offentlige tør å satse på tverrfaglig samarbeid med Østerbo. Det er jo ikke uten grunn at Ludvig og Lise Karlsen fikk Kongens fortjenstmedalje i gull – for alt det arbeidet de har lagt ned her, sier Ida Waaler Johnsen. Foto: Privat

Ida Waaler Johnsen ville ta sitt eget liv:

Men så ble hun møtt gjennom budskap i tunger

Hun ble mobbet. Familien var innflyttere til bygden, hun har norsk far og koreansk mor, begge sterke i troen. Men der hun bodde, opplevde hun et utenforskap så destruktivt at hun som 11-åring gikk til farens våpenskap for å gjøre slutt på livet.