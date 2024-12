Norge IDAG

Tidligere programleder på Fox News, Tucker Carlson, hevder han ble angrepet av en demon om natten. Foto: Skjermdump/Christianities

Tucker Carlson:

Mener en demon klorte ham til blods mens han sov

Den tidligere Fox News-verten Tucker Carlson har uttalt at han ble «fysisk angrepet» av en demon for halvannet år siden, i et angrep som han sier førte til blødninger og arr fra mystiske kloremerker.