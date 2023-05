Norge IDAG

Berit Bulien mener tallene i leserinnlegget som kom til Norge IDAG er feil, men hun har ikke andre tall å vise til heller, bortsett fra generell statistikk. Foto: Arendal voksenopplæring / Facebook

Sexolog som vil klage Norge IDAG inn for PFU:

Mener kjønnet blir tildelt ved fødsel

For noen uker siden fikk Norge IDAG tilsendt et leserinnlegg der det fremgår at over halvparten i en klasse i Arendal ønsker å bytte kjønn. Norge IDAG satte en journalist på saken for å undersøke forholdene i kommunen nærmere. I første omgang ville vi ikke eksponere kildene på grunn av belastningen det kunne medføre for dem.