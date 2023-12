Norge IDAG

John Hagen, menighetsleder i Misjonskirken Skotselv, overrekker underskrifter fra en støttekampanje for Israel til Israels viseambassadør Yana Kotlyar-Gal fredag 1. desember. Foto: Israels ambassade i Norge.

Underskriftskampanje for Israel:

Menighetsleder overleverte underskrifter ved Israels ambassade i Oslo

Etter å ha lest et hatefullt brev sendt til den israelske ambassaden, bestemte John Hagen seg for å tydeliggjøre at norske kristne er av en annen oppfatning. Fredag 1. desember fikk han audiens på Israels ambassade. Viseambassadøren omtaler møtet som et lyst øyeblikk i en mørk tid.