Netanyahu går fram på ny meningsmåling fra Panels Politics Foto: NTB

Valg i Israel:

Meningsmåling gir Netanyahu flertall

For første gang ligger lederen av Likud og tidligere statsminister Benjamin Netanyahus blokk an til å sikre seg 61 mandater og det nødvendige flertallet for å danne en koalisjonsregjering. Det viser den siste meningsmålingen fra Panels Politics som ble offentliggjort i flere israelske medier denne uken.