Israel får stadig mer kontroll over Gaza. Foto: TPS-IL

Israel:

Mens fredsavtalen lar vente på seg, utvider Israel kontrollen over Gazas nøkkelkorridorer

Israel står under stort press for å godta alle Hamas sine krav i en våpenhvileavtale. Men det viser seg at det er Hamas som gang etter gang hindrer samtalene i å føre til konkrete løsninger. Mens Hamas avviser egyptiske og qatariske meklingsforslag, utvider Israel kontrollen med Netzarim-korridoren.