Messiansk pastor og familien hans flyktet fra Sderot

Michael Beener, pastor i den messianske forsamlingen City of Life i Sderot, like ved grensen til Gazastripen. Her fra feiringen av Sukkot (Løvhyttefesten), få dager før palestinske terrorister invaderte Sderot og slaktet sivile utenfor hjemmet hans, der familien gjemte seg i husets tilfluktsrom. Foto: City of Life.