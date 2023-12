Norge IDAG

Søndag 17. desember døde Urija Bayer (20) etter skader han pådro seg under kampene mot Hamas på Gazastripen. Foto: Facebook.

Fallen messiansk soldat var sønn av kristne sionister

Urija og søsknene hans ble alle født i Israel. Til tross for at de som hedninger ikke er kvalifisert for israelsk statsborgerskap, meldte hele søskenflokken seg til frivillig tjeneste i det israelske forsvaret. To av Urijas brødre kjemper i Gaza nå, melder Jerusalem Post.