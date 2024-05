Norge IDAG

ARGENTINA: Med overskudd i økonomien og lavere inflasjon har president Javier Milei foreløpig gjort spådommene om at han kom til å lage kaos til skamme. Foto: Solveig Apelthun

Første gang på 16 år:

«Milei-onomic» gir Argentina overskudd

Argentina er, ifølge Javier Milei, et eksempel på at uansett hvor ressursrikt og utdannet et land er så kan du alltid bli fattig ved hjelp av sosialisme og forskjellige former for kollektivisme. Den nye presidenten i Argentina har blitt verdensberømt for sin tro på at staten er et problem, og ingen løsning for et lands økonomi. Han lovet store reformer og nedskjæringer av den offentlige sektoren i Argentina om han ble valgt. Han ble, som kjent, valgt, og er nå godt i gang med nedskjæringer.