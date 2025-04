Norge IDAG

Antonio Gracias, offisiell representant ved Department of Government Efficiency (DOGE) i USA. Foto: Skjermdump/All-In Podcast/YouTube

Millioner av illegale migranter er på Medicaid

Tusenvis er på velgerlister og har stemt

Antonio Gracias som er offisiell representant ved Department of Government Efficiency (DOGE), sier at millioner av migranter, som ble ønsket velkommen til USA under tidligere president Joe Biden, nå er på nasjonens Medicaid (en slags sosialtrygd) - og velgerlister – der noen også har stemt i fjorårets valg.