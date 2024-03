Norge IDAG

Fjell kyrkje. Foto: Ingalis A. Malmo

Anita Apelthun Sæle:

Min pasjonsgudstjeneste

Det er en hellig stund å dele Jesu lidelseshistorie i påskeuken. Det gir for hver gang det leses, eller høres opplest, stadig større forståelse for hva Jesus gjorde for deg og meg.