Norge IDAG

Andrew Thorburn måtte trekke seg som administrerende direktør i den australske fotballklubben Essendon etter at styret fant ut at han også var styreleder for en evangelisk menighet i byen. Foto: Skjermbilde YouTube

Fotballeder tvunget til å trekke seg:

«Min personlige kristne tro, er ikke tolerert eller tillatt i offentligheten»

Andrew Thorburn fikk bare fungere som administrerende direktør i Essendon Football Club i litt over et døgn. Hans tilknytning til en evangelisk menighet ble for mye for klubbens president.