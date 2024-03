Norge IDAG

ENGLER: «Lykke når alle er hjemme», står det. Ut av pakken spratt det små engler. Foto: Eli Bondlid

Minst 654.000 hjemløse barn i Russland

Dessverre er det mange barn i Russland som ikke får oppleve å ha er hjem. Noen få hjemløse barn har vært heldige. Disse bor på Dikony, et hjem for gatebarn, på Agape (for barn i skolealder) eller på barnehjemmet Sosnovi Mys. De får omsorg, kjærlighet og lære Jesus å kjenne. Her er det mange sterke historier.