FULLSATT SAL: Det hvilte en salvelse og en stor forventning over salen lenge før møtet startet, og mange hadde trukket kølapp for å bli bedt for av Svein-Magne Pedersen. Foto: Eli Bondlid

Verdensevangelist Svein-Magne Pedersen:

– Mirakler er Guds plogspiss i global vekkelse

Ved en «ren tilfeldighet» fant Torhild Foss-dal fra Os ut at det skulle være helbredelsesmøte med Svein-Magne Pedersen under Norge IDAG sitt sommerstevne på Bildøy bibelskole. Hun fikk med seg sin gode venninne, Wenche Eliassen. De var blant de ti som rettet opp hånden for å gi sitt liv til Jesus. Torhild ble også helbredet.