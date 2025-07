Norge IDAG

Merince Kogoya ble diskvalifisert fra missekonkurranse i Indonesia,

fordi hun støtter Israel. Foto: Skjermdump: kogoya_merry /Instagram

Indonesia:

Misse-deltaker utestengt fordi hun støtter Israel

Arrangørene av en missekonkurranse i Indonesia fjernet en deltaker etter at et klipp dukket opp som viser at hun støtter Israel og Jerusalem, noe som utløste motreaksjoner i det sterkt pro-palestinske, muslimske landet.