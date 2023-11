Norge IDAG

ÅLESUND: Norsk-iranske Moshdeh Giske deltok på MIFF Ålesunds støttemarkering for Israel der hun holdt en varm appell. Foto: Trine O. Hansen

Norsk-iranske Mosdeh støtter Israel:

– Mitt folk er blinde

Moshdeh Giske måtte rope «Død over Israel! Død over jødene! Død over Amerika!» hver dag før skolen startet i Iran. Forrige Lørdag formidlet hun kjærlighetens budskap i Ålesund. – Jeg vil velge liv. Jeg vil velge velsignelse. Jeg vil ikke forbanne det som Gud har velsignet, sa hun under MIFFs markering.