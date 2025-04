– Jeg har fått tilbakemeldinger i fra enkelte barnehagelærere, som opplever at de blir utsatt for mobbing eller utstøtt i fra egne kollegaer, fordi de forteller om Jesus til barna.

Publisert: 29.04.2025 kl 11:50

Det er Laila Terese Alendal, medlem av Kirkemøtet og Kirkerådet, og som representerer Bønnelista, som sa dette i generaldebatten på Kirkemøtet i Trondheim sist helg.

Så minnet hun om Jesu ord i Lukas 18:16:

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.»

Alendal forklarte situasjonen slik:

– Barnehagepersonell jeg kjenner får for eksempel ikke lov å fortelle om hvorfor man feirer jul og påske, og slett ikke legge til rette for at barna får være delaktige i aktiviteter i tilknytning diss høytidene.

– Barna får ikke del i det jeg fikk være med på da jeg var liten. Det synes jeg er veldig trist. Jeg vet at barna elsker å høre om Jesus.

– I stedet opplever barnehagelærerne at det er et press mot at barna skal være med å feire for eksempel Halloween, og delta på andre arrangementer, slikt som ikke har noe tilknytning til vår kristne kulturarv. Etter min mening er dette noe barna må bli spart for, sa Alendal og la til:

– Vi vet at barn er lett påvirkelige, og de har vanskelig for å bedømme selv hva som er rett og galt. Det må læres. Derfor er det viktig å være kritisk og å følge med hva som foregår under lek og undervisning. Videre er det nødvendig å følge med hva som står i læreplaner.

– For oss som kirke er det veldig viktig at barna våre får vokse opp under trygge omgivelser, og la de små få utvikle sine evner og talenter basert på den kristne tro og kulturarv.

Alendal mente videre at Den Norske Kirke, ved prester og biskoper, må tilby seg til å besøke barnehager og legge til rette for at barna kan besøke kirkene, særlig i forbindelse med høytidene.

– Slik kan vi formidle kristne tro til neste generasjon - og dessuten formidle vår over tusenårige norske og samisk kulturarv til neste generasjon. Jeg vet at det er politikere i denne sal og jeg ber dere innstendig om å ta dette opp på de arenaer der dere har innflytelse.