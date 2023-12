Norge IDAG

FALSK IDENTITET: Falsk og ekte iransk ID hentet inn av Mossad på Kypros. Foto: Faksimile/Jpost/Statsministerens kontor

Mossad bidro i å pågripe to iranere på Kypros

To iranere er pågrepet på Kypros ved hjelp av Mossad. De er mistenkt for å ha planlagt et angrep på israelske borgere som bor på Kypros.