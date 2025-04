Norge IDAG

En student i Libanon med en plakat med bilder av produkter laget av selskaper med bånd til Israel. – Det er bare å advare: De som er opptatt av å boikotte Israel, står overfor en nærmest overveldende oppgave, skriver Ingvill Mydland. Foto: NTB / AP / Bilal Hussein

Mot travel vår for de boikott-lystne

Forrige helg hadde Abeiderpartiet på sitt program under landsmøtet – å stemme over om de vil gå inn for full boikott av Israel. Det er bare å advare: De som er opptatt av å boikotte Israel, står overfor en nærmest overveldende oppgave.