— Jeg takker Gud hver dag for at jeg overlevde denne terrorhandlingen, sier Reidar Osen. Foto: Anita A. Sæle

Gallerieier Reidar Osen ble kidnappet og mishandlet:

Møte med et voldsoffer

Han ble slått og mishandlet av tre utenlandske menn, han ble bortført like utenfor sitt eget hjem, og med sin egen varebil som transportmiddel. Han fikk en revolver inn i munnen, og knakk flere tenner, og fikk revet opp halve tungen. Munnen ble tapet og en sekk tredd over hodet, han følte at han ble kvalt. Ben og armer ble stripset sammen og han slept ned mot en «grav, der han ble fortalt at han skulle begraves.