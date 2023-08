Norge IDAG

SKAL FÅ NITRAT I FÔRET: Det blir stadig færre og færre melkebruk igjen i Norge. Nå skal det bli lavere utslipp fra de få melkekyrne som er igjen ved hjelp av tilsetningsstoffer i fôret. Foto: Eli Bondlid

Lanserer klimamelk:

Møtt med jubel, men også med oppfordring til boikott

En mer klimavennlig melk skal etter planen komme i salg fra 1. desember. Q-meieriet legger opp til å produsere to millioner liter. TINE sier at Q-meieriet ikke er først med dette, for de har i lang tid forsket på dette. Mange forbrukere jubler over at landbruket med produktet vil redusere sitt metanutslipp med 25 prosent. Andre har startet aksjoner for å boikotte melk som har tilsettingsstoffer med ukjent langtidsvirkning.