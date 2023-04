Norge IDAG

Trekkspill var første instrument Arne Stakkeland spilte offentlig, også på tysk TV! Foto: Agnar Klungland

Fokus på bedehuskultur:

Musiker Arne Stakkeland: – Musikk er Guds gave

—Ikke glem øving for å bli dyktigere. Syng for å holde stemmen ved like. Bruk instrument som bærer og understreker innholdet. Dette er noen av rådene Arne Stakkeland gir til alle sangglade.