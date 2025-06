Norge IDAG

Elon Musk og president Donald Trump i Det ovale kontor. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Musk sier han angrer Trump-kritikk

Elon Musk sier onsdag at han gikk for langt, da han skrev mot president Donald Trump nylig i sosiale medier, etter at de to gikk i tottene på hverandre.