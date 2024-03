Norge IDAG

Flere nordmenn sliter med mer ensomhet i ferien. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Én av fem er mer ensomme i ferier enn ellers i året

Ferie er ikke nødvendigvis et velkomment avbrekk fra hverdagen for alle sammen. For hver femte nordmann betyr ferier mer ensomhet enn resten av året.