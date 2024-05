Norge IDAG

LUNCH: Oslo-pastor Jan-Aage Torp møtte viseordfører Fleur Hassan Nahoum, Sheikh Kasem Bader samt to av hans medarbeidere på fasjonable King David Hotel i Jerusalem. Foto: Oslokirken

Drusere bekjemper anti-israelsk feilinformasjon

– Druserne er veldig lojale mot staten Israel, påpeker Oslo-pastor Jan-Aage Torp, i anledning druser-besøket til flere amerikanske byer for å motvirke feilinformasjon om Israel. Torp har et tett forhold til verdenslederen for druserreligionen, Sheikh Kasem Bader, med hovedkvarter i Hurfaysh i Nord-Israel.