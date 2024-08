Norge IDAG

OPPLEVDE VENDEPUNKTET: Kristian Hetland visste godt hva engler og demoner var, og var skikkelig inne i den åndelige verden, inntil han tok et radikalt steg. Foto: Ingvill Mydland.

Kristian Hetland var avhengig av spill:

Nå brenner han for Jesus

Da Kristian Hetland opplevde et dataspill, der Gud og Jesus ble hånet, ble han skremt over det han holdt på med. Hendelsen gjorde at han våknet opp og tok imot troen på Jesus.