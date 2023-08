Norge IDAG

Pastor Franklin Graham planlegger å besøke Storbritannia som en del av «God Loves You»-turnéen. Foto: NTB/AP Photo/Susan Walsh

Franklin Graham med seier etter rettssak om homofili:

Nå drar han tilbake til England på «God Loves You»-turné

Pastor Franklin Graham skal returnere til Storbritannia for sin «God Loves You»-turné et par år etter at han vant en juridisk kamp mot et sted som avlyste arrangementene hans på grunn av uenighet angående Grahams bibelbaserte syn på homofili.