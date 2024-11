Norge IDAG

Melania er ikke uvant med å være i søkelyset, men har valgt å sjelden snakke offentlig om politikk. Foto: NTB/AP

Melania Trump ny førstedame:

Klar for for Det hvite hus

I sin første tweet etter at ektemannen Donald Trump vant det amerikanske valget, fremholder den nye førstedamen at det nå er tid for at amerikanerne står sammen.