CAPITOL ONE ARENA: Donald Trump talte til ca. 20 000. Foto: Trine O. Hansen.

Donald Trump innsatt som Amerikas 47. president:

– Nå starter en ny dag

Mandag 20. januar ble Donald J. Trump innsatt som Amerikas 47. president. Han lover raske tiltak og varige endringer når han nå inntar verdens mektige posisjon for andre gang. På grunn av den bitende kulden i Washington DC ble seremonien holdt innendørs. Det er tredje gangen siden 1837 at innsettelsen skjer innendørs. Sist gang var for 40 år siden, da gradestokken viste –14 C og Ronald Reagan ble innsatt i embetet. Denne gangen var det meldt ned til –10 C. Likevel hadde Trump, blid og energisk, et stort rally i Capitol One Arena som rommer 20.000, dagen før insettelsen. Magafolket stilte opp, selv om det var begrenset med plasser.