VIKTIGE VERDIER: FrP-leder Sylvi Listhaug gleder seg til å stå på talerstolen på Oslo Symposium for å snakke om viktige verdier som ytringsfriheten. Foto: Eli Bondlid

FrP-leder Sylvi Listhaug – taler på Oslo Symposium 21.-23. april:

– Nå trengs det politisk utskiftning over hele Norge

– Skatter og avgifter må ned, slik at folk igjen kan klare å betale regningene sine. Maksprisen på strøm skal være 50 øre per kw/t både for private og nærings-liv og 100 prosent tilbakebetaling over dette. Og strøm- ledningene til Europa skulle ikke vært bygget, sier FrP-leder Sylvi Listhaug i forkant av Oslo Symposium.