Norge IDAG

Haileyesus Alemu Taje, eller bare «Jeremiah», som han kalles blant venner. Her fotografert under Harald Mydlands møtekampanje i Sebeta ved Addis Abeba i november 2023. Foto: Harald Mydland

Tidligere gategutt i Addis Abeba fikk et kall fra Gud:

Nå vinner han tusener for Jesus

– Over de siste 14 årene har vi gjennomført 60 møtekampanjer i Etiopia. Vi tar imot predikanter fra mange av verdens land. Frelsesbønnen er et høydepunkt og griper meg alltid. Det at folk søker frelse i Jesus Kristus er en glede som oppmuntrer meg og gir meg mot til å fortsette, sier kampanjekoordinator Haileyesus Alemu Taje fra Addis Abeba.