De to globalistiske tvilling-partiene, Ap og Høyre, må nødvendigvis neste år valg-straffes, helst begge til under sperregrensen på 4%, mener Dan Odfjell.

Dan Odfjell:

– Naive politikere? Nei, korrupte og kunnskapsløse, de fleste?

– Norge trenger desperat et helt nytt og ærlig, et nasjonalt politisk mannskap, enklest gjennom et protestvalg. Ideelt med en forretningsmann som Øystein Stray Spetalen som leder. La for eksempel partiet Konservativts leder, Erik Selle, vike plass for Spetalen for en periode, dvs med Selle som nestleder, en «oppofrelse» fra dem begge i nasjonens tjeneste, takk, noe som vil kunne gi oss endelig et valg til reell forandring, skriver Dan Odfjell i denne kommentaren.