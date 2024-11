Norge IDAG

ENGASJERT: – Jeg er full av optimisme og glede over alt vi skal utrette fremover, sier Lill May Vestly, som fronter nystartede Pro-Life. Foto: Pro-Life Norge

Leder for Pro-Life Norge, Lill May Vestly:

– Nær 200 har meldt seg til nytt Ja til livet-initiativ

Lill May Vestly har travle dager i forkant av at ny lov om utvidelse av abortgrensen skal opp. Som oppstarter og leder for organisasjonen Pro-Life Norge, snakket hun nylig om nulltoleranse for abort til 15 stortingsrepresentanter i Stortingets helsekomité, og har jobbet tusenvis av timer gratis for saken.