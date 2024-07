Norge IDAG

Arthur Robertson, som stod i en stor vekkelse på Vigeland, talte under Evangeliesenterets Landsstevne på Østerbo. Foto: Anita A. Sæle

Arthur Robertsen på Østerbo:

– Når den onde minner deg om din fortid, så minn djevelen om hans fremtid!

Arthur Robertsen tok frem flere bilder da han talte på Østerbo-stevnet siste lørdag i juli. –Jeg fikk det ikke til på skolen. Men hvis læreren tok utgangspunkt i et bilde, da hang jeg med, sa han og viste et vakkert bilde av grågås i formasjon. –De hjelper hverandre. Og vet dere at blir en gås nødt til å lande på et jorde, så er det to av flokken som avbryter reisen samen med den som er syk eller skadet. De hegner om den syke til den blir frisk eller dør.