Norge IDAG

TRAVELT: For Svein Sturla og kona Borghild er bakeriet en livsstil. Til venstre Gretha Hompland bak disken. Foto: Ingvill Mydland

Når en pepperkakebaker baker til Guds ære

Da Svein Sturla Tonstad begynte som baker, bestemte han seg for at arbeidet aldri skulle gå på bekostning av Guds rike. I dag blomstrer forretningen som aldri før, med syv årsverk i sving. – Det er egentlig utrolig at det går så godt på et så lite sted.