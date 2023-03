Norge IDAG

Tidligere FN-ambassadør og guvernør Nikki Hailey har lansert sitt presidentkandidatur. Fredag 3. mars talte hun under CPAC. Foto: Trine Overå Hansen

Nikki Hailey:

– Når jeg blir president, vil jeg slutte å gi penger til land som hater Amerika

Nikki Hailey, som jobbet tett sammen med Donald Trump da han var president, og hun ble utpekt til FN-ambassadør, har bestemt seg for å søke å bli republikanernes presidentkandidat. Hun startet sin tale under CPAC med å si at hun ødelegger bildet av hva demokratene prøver å karikere republikanerne som.