Midt på Times Square på Manhattan i New York foregår kampanjen som skal opplyse om hva Iran står for. Foto: The National Public Diplomacy Directorate and the Government Advertising Agency

Israelsk kampanje mot Iran på gatene i New York:

«Når noen forteller deg hvem de er, tro dem»

Det nasjonale direktoratet for offentlig diplomati i statsministerens kontor, i samarbeid med det offentlige reklamebyrået, driver for tiden en kampanje i New Yorks gater, på bakgrunn av talene fra verdensledere på årsmøtet i FNs generalforsamling i byen.