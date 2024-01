Norge IDAG

Når ordene ikke strekker til

Det er ikke alltid slik at alt det vi tenker kan uttrykkes gjennom talespråket. I enkelte tilfeller vil det faktisk være slik at ordene rett og slett kan forvirre mer enn de avklarer. Det var ut fra dette faktum Kolinger gav sin venn Anderson, som hadde et problem, følgende råd: «Tänka inte, Anderson, det bara förvirrar.»