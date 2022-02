Norge IDAG

Debattinnlegg

Når sannheten krenker

Mange uttrykker forbauselse og frustrasjon over at Norge har fått en lov som gir alle rett til å skifte juridisk kjønn. Dette var tema i Debatten på NRK 27. januar, og motstanderne av loven pekte på de utfordringer loven fører til, men ingen pekte på det avgjørende, nemlig at loven er et naturlig resultat av en gjennomgripende seksuell revolusjon bygget på radikal kjønnsteori. Denne revolusjonen er som den berømte elefanten i rommet: Det er ingen som våger å snakke om at den krever at vi alle endrer vår virkelighetsforståelse.