Nederlandske Noa (17) sultet seg i hjel

Sultet i hjel: 17-årige Noa Pothoven døde ikke av aktiv dødshjelp, slik de første medierapportene sa. I stedet lot familien og helsevesenet henne sulte seg i hjel uten å stanse henne. Foto: Instagram

Et oppslag i lokalavisen i Arnhem ledet medier verden over til å rapportere om dødsfallet til nederlandske Noa Pothoven, som et tilfelle av aktiv dødshjelp. Sannheten var at hun sultet seg selv i hjel.