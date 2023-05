Norge IDAG

Verdens helseorganisasjon advarer mot bruken av kunstig søtningsmiddel. Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash

– Nei til kunstig søtningsstoff

Verdens helseorganisasjon kom 15. mai med en anbefaling om å kutte ut bruken av kunstig søtningsstoff. Grundige analyser har vist at søtstoffer ikke hjelper til med slanking på sikt – man får ikke redusert kroppsfettet. Cleveland-klinikken tror nå at stoffene over tid kan øke risikoen for diabetes, hjerte-og karsykdommer og for tidlig død. Dette kommer fram i en ny studie som nettopp har blitt publisert i Nature Medicine.