FÅR IKKE LEIE LOKALER: – Jeg må jo forholde meg til det ledelsen ved Teknisk museum faktisk sier. At vi i utgangspunktet ikke er en forening som sammenfaller med deres profil og samfunnsansvar. Selv om de også reagerer på navnet på konferansen så opplever vi at det er innholdet i konferansen det blir reagert mest på, sier Jogeir Lianes til Norge IDAG. Foto: Pixabay illustrasjonbilde og privat

Nektes å ha «konferanse for å ære Skaperen av himmel og jord» på Teknisk museum i pinsen

Arrangementet i pinsen var booket og lokalene leid for mange måneder siden. Nå har museet brukt sin reservasjonsrett og sagt nei til konferansen. – Vi opplever at de reagerer på innholdet i konferansen, sier Jogeir Lianes, styreleder for foreningen Skaper.