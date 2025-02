Norge IDAG

Erik Selle, partileder i Konservativt og grunnlegger av Africa-Israel Initiative på Oslo Symposium i 2023. Foto: Norge IDAG

Debatt:

Nektes Konservativts Erik Selle talerstol på IKAJs Oslo symposium?

Oslo Symposium har gode muligheter til å bli tidenes store verdimobilisering for Norge og Europa. Derfor er det mer enn underlig, i tider med konservative valgvinder over Vesten, at Norges kanskje dyktigste og mest spennende politiker, Erik Selle, ikke lenger slipper til på talerstolen i Norges mest profilerte verdikonservative forum.